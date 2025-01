Tirol x Cariri: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Tirol recebe o Cariri nesta quinta-feira (30), às 19 horas, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), em jogo pela 3ª rodada do Campeonato Cearense 2025.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

FCF TV

Como chegam as equipes

O Tirol ainda não venceu no Campeonato Cearense em duas rodadas. A Coruja perdeu para o Ceará na estreia por 2 a 1 no PV, mas arrancou bom empate com o Maracanã, fora de casa, por 1 a 1 no Almir Dutra, em Maracanaú. Em 3º com 1 ponto, o Tirol, pode assumir a vice-liderança do Grupo B se vencer.

Já o Cariri, ainda não pontuou em dois jogos. A equipe perdeu na estreia por 3 a 1 para o Barbalha, e sofreu uma sonora goleada, de 7 a 0, para o Fortaleza, no PV.

Assim, na última colocação do Grupo A, a equipe está 4 pontos do 4º colocado e precisa reagir se quiser evitar a ida para o quadrangular do rebaixamento.

Prováveis Escalações



Tirol

Yago Oliveira, Zé Augusto, Igor, Diney, Tadeu, Dudu, Sidin, Pio, Soares, Jordan e Otacílio Marcos. Técnico: Fabiano Soares

Cariri

Jackson, Elizeu, Charles, Paulo Martins, João Afonso, Breno, Da Silva, Robinho, Dalvan, Aurélio e Hudson Dias. Técnico: Adelmo Soares

FICHA TÉCNICA:

Tirol x Cariri

Data e hora: 30/01, às 19h (de Brasília)

Estádio: Domingão, em Horizonte (CE)

Árbitro: Magno Cordeiro

Assistente 1: MARCO AURÉLIO Lima Filho

Assistente 2: Francisco Borges de Sousa Filho