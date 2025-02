Janela extra para jogadores que atuaram em Estaduais é confirmada pela CBF aos clubes

A primeira janela de transferências do futebol brasileiro fechará no dia 28 de fevereiro. Com uma semana restante, os clubes têm corrido contra o tempo para se reforçar. Quem não conseguir contratar até lá, no entanto, terá uma nova chance a partir de março, numa janela caseira.

Clubes e federações já foram comunicados informalmente pela CBF que entre os dias 10 de março e 11 de abril, atletas que estavam atuando em campeonatos estaduais poderão se transferir para outras equipes.

A medida já ocorreu em 2024 e visa evitar que times que chegam a fases finais dos campeonatos locais sofram desfalques por transferências de atletas, uma vez que a primeira janela se fecha antes do fim destes certames.

A oficialização deve ocorrer com a publicação do Regulamento de Registros e Transferências de 2025, onde haverá as regras para esta janela extra. A tendência é que seja como em 2024, permitindo apenas movimentações nacionais e para jogadores que disputaram os estaduais.

Depois disso, haverá uma janela entre 2 e 10 de junho, chamada de janela do Mundial de Clubes, porém todas as equipes brasileiras podem aproveitar, e de 10 de julho a 2 setembro a segunda janela geral.

Atletas livres, que tenham rescindido contrato até o fechamento da janela do dia 28 de fevereiro, e que atuavam em qualquer lugar do mundo podem acertar com equipes brasileiras a qualquer momento.

Representantes cearenses na Série A do Brasileiro, que começa no fim de março, Ceará e Fortaleza buscam reforços no mercado. Os dois miram centroavantes neste momento.

Janelas do futebol brasileiro em 2025:

Janela 1 - 3 de janeiro a 28 de fevereiro

Janela Estaduais - 10 de março a 14 de abril

Janela Mundial de Clubes - 2 de junho a 10 de junho

Janela 2 - 10 de julho a 2 de setembro