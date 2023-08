Tiquinho Soares desfalca o Botafogo por mais de um mês; confira

Destaque da atual temporada do Botafogo, Tiquinho Soares realizou exames no joelho, na tarde desta segunda-feira (7), em decorrência de uma lesão sofrida no jogo contra o Cruzeiro, realizado neste domingo (6). Os exames constataram uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, deixando o atacante fora por, pelo menos, cinco semanas, de acordo com o comunicado do clube.

Sem Tiquinho, as opções do clube carioca são Janderson, Matheus Nascimento e Valentín Adamo. O Botafogo não descarta a busca de um novo nome no mercado.

Desde que chegou ao time da Estrela Solitária, o atacante fez 52 jogos e marcou 31 gols, conduzindo a boa fase do clube que é líder do Campeonato Brasileiro Série A, com mais de dez pontos de diferença para o segundo colocado.

Próximo duelo

O Botafogo encara o time do Guaraní-PAR pelo segundo jogo das Oitavas de final da Sul-Americana, que acontece no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai. O time brasileiro venceu a primeira partida por 2 a 1, no Nilton Santos.