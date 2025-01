Tinga desabafa após mais uma briga de torcidas organizadas do Fortaleza: 'Espero que isso acabe'

Um dos jogadores mais identificados com o Fortaleza e capitão da equipe, Tinga, se pronunciou em sua redes sociais em desabafo após mais uma briga de torcidas organizadas do Fortaleza, que brigarem entre si e causarem tumulto durante a partida com o Horizonte, no estádio Domingão, pelo Campeonato Cearense.

Tinga, que diversas vezes foi até as torcidas para pedir o fim da confusão na arquibancada:

"No dia de ontem nosso clube passou por mais um momento delicado, e triste, tudo por conta de poucos torcedores que dizem amar o clube, mas que tentam se ferir, torcendo para o mesmo time".

Na tarde deste domingo (26), o Fortaleza publicou uma nota oficial na tarde anunciando o rompimento de “qualquer diálogo e relação com torcidas organizadas”.

Ainda em seu post, Tinga exalta o crescimento do clube, contrastando com a atitude pequena dos torcedores:

"Um clube que tem uma gestão elogiada por todos e está elevando o nível a cada ano, mas alguns torcedores tentam fazer o contrário, não podemos deixar isso acontecer".

Em seguida, o defensor alertou que os verdadeiros torcedores estão se afastando dos estádio:

"Estamos deixando nossos verdadeiros torcedores com medo de ir ao estádio com a família. Espero que isso acabe. Queremos a PAZ. Não deixaremos esta minoria de pessoas prejudicarem o clube que amamos!"