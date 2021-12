Time do Kanal: Ceará lança novo uniforme e usa 'apelido' antes pejorativo para valorizar origens

O Ceará Sporting Club lançou nesta sexta-feira (17) o novo uniforme 2 para a temporada de 2022. O material é intitulado "Time do Kanal", em alusão à comunidade do 'Canal do Jardim América', vizinha à sede do time cearense, em Porangabuçu.

Além do lançamento, o clube vai realizar uma série de ações sociais no local para gerar acolhimento e sinergia junto aos moradores. A primeira ação social do clube será a realização de um cadastro de crianças da comunidade para ingressar na Fábrica de Craques. O projeto visa integrar as crianças da região, de forma gratuita, nas aulas da escola do Vovô.

'Kanal' é o apelido preferido que a torcida rival do Ceará, a do Fortaleza, se refere ao time alvinegro. Com a campanha, o marketing do Vovô também tenta dar nova conotação à palavra, assim como ocorreu com a nomenclatura 'Stella', primeiro nome do Tricolor, antes utilizado pejorativamente pela torcida alvinegra.

Nas redes sociais do clube, um vídeo foi divulgado mostrando o estilo de vida e as conexões dos moradores da “Rua do Kanal”, trazendo detalhes das casas dos arredores de Carlos de Alencar Pinto e do bairro. Além disso, filme possui um texto que exalta pertencimento, orgulho e amor ao Ceará que cresceu, também, a partir da proximidade física.

Material do uniforme

Legenda: O novo uniforme 2 do Ceará para a temporada de 2022 tem o branco como cor principal Foto: divulgação / Ceará

O novo uniforme alvinegro foi produzido com tecido Freemont desenvolvido em Jacquard, elastano para conforto e elasticidade esportiva, a camisa 2 de 2022 é ainda mais preparada para o alto nível do esporte e para o dia a dia do torcedor.

Nas mangas, marca-se tecido microperfurado, para conforto térmico dos atletas e torcedores, e fita estampada em tecido, com brilho e toque macio, em referência marcante ao curso do Kanal, presente ao lado do clube.

O novo uniforme 2 do Mais Querido será utilizado em toda a temporada 2022 e já encontra-se à venda em toda a rede varejista do Vozão, além de estar disponível no e-commerce oficial do Time do Povo em vozao.com.br. O valor é a partir de R$ 259,00.