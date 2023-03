Tiago Pagnussat avalia boa sequência do Ceará, mas assegura: ‘Favoritismo fica de lado’

Apesar de eliminar o maior rival na Copa do Nordeste, o zagueiro Tiago Pagnussat destacou o “pé no chão” para a sequência do Ceará. Em entrevista nesta quinta-feira (30), o xerife alvinegro falou do favoritismo e a confiança de Morínigo no elenco.

De volta à Porangabuçu depois de dois anos no futebol japonês, Pagnussat é um dos caras de confiança de Gustavo Morínigo. Mesmo atuando em 15 dos 19 jogos no ano, o defensor é o atleta com mais minutos em campo nos temporada.

“Fico feliz pelo reconhecimento. Acho que não só eu, mas todos os atletas. O professor vem sempre conversando com a gente. Somos um grupo novo, praticamente do ‘zero’ com alguns remanescentes, como o Richardson, Richard e Luiz Otávio. Essa relação de confiança é importante. Fico feliz de poder estar ajudando”, pontua o atleta.

DUPLA DE ZAGA

Mesmo com a vitoria no terceiro clássico-rei da temporada, o treinador paraguaio não gostou da postura da equipe no segundo tempo. Pagnussat fez dupla defensiva com Luiz Otávio e destacou o “desajuste” no time mesmo com um jogador a mais em campo na segunda etapa.

“É um conjunto de fatores que fazem a zaga ter um bom jogo ou não. Acredito que no segundo tempo tivemos um desajuste na marcação, para você ver, depois que a equipe deles [Fortaleza] teve uma expulsão e desajustamos um pouco e ali dentro de campo é difícil organizar isso, mas o Luiz Otávio é um companheiro de longa data e ficamos feliz com seu retorno”, lembra o jogador.

FAVORITISMO

Titular em dois dos três clássicos neste ano, Pagnussat utiliza da experiência para projetar o próximo compromisso. O atleta coloca o favoritismo para o lado rival, mas acredita em equilíbrio quando as duas equipes iniciam o confronto.

“Acredito que favoritismo é da parte deles, mas se tratando de um clássico, esse favoritismo fica de lado, porque dentro de campo, essas questões salariais não entram”, ressalta Tiago.

Fortaleza e Ceará voltam a se enfrentar no sábado (1), pelos primeiros 90 minutos da decisão pelo campeonato estadual. O jogo de volta acontece dia 8 de abril.