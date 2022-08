Tiago Nunes fala de atleta do Ceará: 'não fazia falta porque não queria perder ponto no Cartola'

O técnico Tiago Nunes, ex-Ceará, participou do podcast Flow Sport Club, no YouTube, nesta terça-feira (2), e criticou o fantasy game “Cartola FC”, do Grupo Globo, pela influência nos jogadores. Segundo o treinador, um atleta do Vovô não cometia faltas no jogo para não perder pontos no game.

Tiago Nunes Técnico de futebol "Hoje, o que nos mata é o tal do Cartola. Isso é uma bobagem, uma merda. Eu tinha um jogador no Ceará agora, que eu não vou falar o nome, que o cara não fazia falta no jogo porque não queria perder ponto no Cartola. Poxa, é brincadeira”

A fala foi durante uma discussão sobre as influências externas no futebol e a individualidade no esporte. Assim, o Cartola iria proporcionar que um atleta ficasse focado no próprio desempenho, deixando o aspecto coletivo de lado.

Tiago Nunes comandou o Ceará entre agosto de 2021 e março de 2022. No período foram 32 jogos, com 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas, com um aproveitamento de 44%. Dentro do trabalho, deixou a equipe alvinegra na 11ª posição na Série A, com vaga na Sul-Americana, mas foi eliminado na atual temporada sem chegar nas finais do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste.

Confira outras falas de Tiago Nunes

Pressão no treinador

"O treinador hoje é contratado e demitido antes de assumir porque depende da aceitação dele na hashtag. Aconteceu agora, a gente ouviu falar algumas coisas no Santos. No Ceará mesmo, era o Enderson (Moreira) que ia, mas teve uma campanha para não ir e foi outro treinador, o Marquinhos (Santos). Não dá, essas coisas não cabem mais. A gente precisa ter pessoas sérias que dirijam o clube e saibam o que querem no clube".

Ceará em 2021

“O ano de 2021 foi complicado porque a pressão que o Fortaleza colocava fazia com que o Ceará sempre estivesse uma merda. Você ganhava, era uma merda, porque não tinha como competir com o outro. Agora, lá está uma maravilha, o Fortaleza não está legal, então as coisas acabam se balizando. Em termos de gestão, não pode ter uma gestão compartilhada com a opinião pública".

Torcida por Vojvoda

"Está acontecendo agora esse fenômeno do Fortaleza brigando na parte de baixo da tabela e o treinador se mantendo. E o torço para o treinador se manter até o final, e o torço para que os caras escapem. É importante passar uma mensagem ao futebol brasileiro. Não é porque está em momento ruim que não pode reverter".

