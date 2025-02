Thiago Wild x Arthur Fils : veja horário e onde assistir ao jogo pela Copa Davis de Tênis

O brasileiro Thiago Wild enfrenta o francês Arthur Fils neste sábado (1), na estreia do Brasil pela Copa Davis de Tênis. A partida será às 13h (de Brasília), após o jogo entre João Fonseca e Ugo Humbert, que inicia ás 10h.

Thiago Wild é o número 1 do Brasil e atual 76º do mundo. De volta ao time, após não ter sido convocado na temporada passada, ele fará sua primeira partida contra Fils, 19º do mundo e "freguês" recente de Fonseca.

O confronto será disputado em piso duro na quadra coberta escolhida pela equipe francesa, no Palais des Sports, na cidade de Orléans. O duelo, definido em melhor de cinco partidas, vale vaga na segunda rodada desta fase, na briga por uma lugar na fase final, em novembro.

FICHA TÉCNICA

BRASIL X FRANÇA - COPA DAVIS

Data: Sábado, 1° de fevereiro

Horário: 13h (de Brasília)

Local: Orleand (FRA)

Onde assistir: DSports, na SKY+