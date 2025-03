UFC de ‘tapas na cara’ terá transmissão ao vivo gratuita em português nesta sexta (7)

Um evento curioso do Ultimate Fighting Championship (UFC), organização de artes marciais que realiza eventos de luta mundialmente, terá início nesta sexta-feira (7). Trata-se do Power Slap 12, evento da principal promoção de luta de tapas do mundo.

A competição será a primeira da modalidade a ter uma transmissão gratuita em português, que será feita pelo canal oficial do UFC Brasil no YouTube. As disputas do Power Slap 12 começarão a ser transmitidas às 23h (horário de Brasília) desta sexta.

O evento desta noite contará com duas disputas de cinturão e será disputado no Fontainebleau Las Vegas, hotel de luxo nos Estados Unidos. Isaih Quinones, Branden Bordeaux, Robert Trujillo e Dakota McGregor são os principais nomes do torneio.

De acordo com a organização do evento, o Power Slap “apresenta competidores de todo o mundo que buscam o nocaute com apenas um tapa, demonstrando sua força e técnica”. Dana White, presidente do UFC, foi um dos idealizadores da competição.