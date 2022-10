Thiago Galhardo exalta Fortaleza, Vojvoda e garante: ‘não se fala mais em rebaixamento’

O atacante Thiago Galhardo marcou um dos gols da vitória do Fortaleza por 2 a 0 contra o Avaí, neste domingo (9), na Arena Castelão, pela Série A. Assim, atingiu os 41 pontos, restando sete jogos, o que encaminha a permanência na elite nacional. Em coletiva, garantiu que o resultado mudou o foco tricolor no Brasileirão, agora longe do rebaixamento.

Thiago Galhardo Atacante do Fortaleza “A gente tem crescido na hora certa. Primeira vez que o último colocado do 1º turno não será rebaixado. Não se fala mais em rebaixamento a partir de hoje. Agora é mirar em competições internacionais. Acho que a briga pela Sul-Americana já é uma realidade e queremos sonhar mais alto, quem sabe com uma pré-Libertadores. Temos feito um grande trabalho”.

Na competição, o time cearense encerrou o 1º turno na lanterna e agora surge na 10ª posição. E Galhardo soma três gols na Série A. O atleta exaltou o trabalho interno do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

“O trabalho do Vojvoda ajuda a todos nós, porque tem lealdade e caráter. Sempre há muito respeito. E eu respeito ele pela pessoa que ele é, fala sempre com a gente olho no olho. Ele trata todos nós da mesma forma. E isso, eu acho que pela forma de pensar, de tratar todo mundo igual, acho que isso mexe comigo de uma forma muito positiva. Eu agradeço por isso”, completou o atacante.

O próximo compromisso é sábado (15), contra o América-MG. A partida ocorre no estádio Independência, em Belo Horizonte/MG, às 20h30, pela 32ª rodada da Série A.

Assista a coletiva de Thiago Galhardo