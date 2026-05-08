Thiago Carpini exalta estratégia do Fortaleza e força do elenco: 'muito para celebrar'

O time cearense avançou às semifinais da Copa do Nordeste

Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 11:39)
O técnico Thiago Carpini, do Fortaleza, celebrou a estratégia adotada na Copa do Nordeste, com a classificação às semifinais mesmo poupando parte dos titulares. Com time modificado, a equipe cearense venceu o Confiança-SE por 2 a 1, no Batistão/SE, com gols de Vitinho e Miritello - Ícaro descontou para os mandantes, de pênalti.

A ação foi importante para a minutagem de parte do elenco, além de descansar atletas para a Série B. No domingo (10), entra em campo contra o Avaí, às 18h30, na Ressacada.

No mata-mata do Nordestão, o próximo adversário tricolor será o Sport. Os duelos serão em dois jogos, com as datas base nos dias 20 e 21 (ida) e 27 e 29 (volta).

