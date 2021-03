Teste seu conhecimento sobre as participações cearenses na Copa do Brasil; confira o quiz

A Copa do Brasil começa nesta quarta-feira (17) para os clubes cearenses. O Guarany de Sobral entra em campo às 15h30 contra o CSA no Junco. Às 20h, o Fortaleza enfrenta o Caxias no Rio Grande do Sul. O Ferroviário aguarda definição da sua partida contra o Porto Velho, que deveria acontecer em Goiânia amanhã (18). O Ceará só entra na competição a partir da 3ª fase.

Para entrar no clima da chamada "competição mais democrática do país", o Diário do Nordeste preparou um quiz sobre as participações cearenses no torneio, que existe desde 1989. Vamos lá?

inter@