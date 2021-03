Guarany recebe o CSA no Junco pela Copa do Brasil

O Guarany de Sobral estreia nesta quarta-feira, 17, na Copa do Brasil de 2021 contra o CSA, no Junco, às 15h30, sonhando em apagar a má impressão deixada com o rebaixamento no Estadual há uma semana. O duelo da 1ª Fase será em jogo único, com o Cacique do Vale precisando vencer para avançar. Um empate classifica o Mutange, por ser visitante.

No início do mês, o Guarany de Sobral sofreu um duro golpe em seu planejamento ao ser rebaixado para a Série B do Campeonato Cearense, com a 7 colocação na 1ª Fase do Estadual com apenas 5 pontos.

Mas como o clube é um dos representantes do Estado na Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro, o planejamento tinha que continuar, com um elenco sendo reformulado. Cinco foram dispensados após o Estadual: o goleiro Rodolfo, os laterais Edcarlos, Washington e Deca, o volante Gabriel Jordan, o meia Alex Sandre e os atacantes Robert e Chael.

Reforços

Cinco reforços foram contratados para qualificar a equipe do técnico Vladimir de Jesus: o lateral-esquerdo Vandinho, o lateral-direito Amaral, o meia Gabriel Caju e os atacantes Brunão e Iury Tanque. Todos estão relacionados para o duelo com o CSA e podem estrear.

O técnico Vladimir de Jesus elogiou a chegada dos reforços e acredita em um Guarany diferente em busca da vaga na 2ª Fase da Copa do Brasil.

"O jogo é muito importante, muito difícil, mas eu estou com muita tranquilidade pelo que a gente está trabalhando. O grupo é muito disposto, aguerrido, que honra as tradições do Guarany e muito satisfeito com a semana de trabalho. É sempre complicado se reequilibrar emocionalmente quando se vem de um rebaixamento. Mas as contratações que chegaram, a forma como quem ficou encarou a retomada visando o jogo da Copa do Brasil nos dá a confiança. São 90 minutos e tudo pode acontecer o futebol. Queremos buscar a nossa classificação, com todo respeito ao CSA e sua tradição".

Para ele, os reforços podem dar a experiência que o Guarany precisa para superar o CSA.

"São grandes reforços, pontuais, em posições que a gente tinha carência e necessidade, e nos ajudam a sonhar, pois são jogadores experientes, que tem bagagem, rodagem para em um jogo dificil como esse, encarar a responsabilidade e fazer a diferença".

O volante Leomir declarou que os jogadores sabem da importância da Copa do Brasil, até para o clube chegar embalado para a Série D do Brasileiro.

"A expectativa é o melhor possível. Sabemos da importância deste jogo, pela visibilidade e a proporção em termo de dinheiro para o clube. Tivemos a semana produtiva, corrigindo erros que tivemos nos jogos do Estadual. Nenhum clube deseja ter um rebaixamento. Cada jogador sabe da importância da competição e conseguir a classificação. Será muito importante para nós seguir na Copa do Brasil, também pensando na Série D, em uma grande campanha".

CSA

O CSA encerrou sua preparação para o jogo no CT do Ceará. Para o confronto, o técnico Mozart ainda não deve contar com o meia Nadson, que teve uma lesão no ombro, na partida contra o Treze.

A expectativa é de que o comandante azulino repita a mesma formação que enfrentou o CRB, pela Copa do Nordeste no último domingo e empatou em 1 a 1.

O Mutange é o vice-líder do Alagoano com 7 pontos em 3 jogos e na Copa do Nordeste, é apenas o 6º com 3 pontos em 3 jogos.