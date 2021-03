Ferroviário aguarda posição da CBF sobre jogo da Copa do Brasil em Goiânia

Um novo decreto anunciado pelo governo de Goiás nesta terça-feira (16) proíbe a realização de treinos e jogos de futebol em todo o Estado pelos próximos 14 dias. A decisão pode afetar a partida entre Ferroviário e Porto Velho (RO), marcada para quinta-feira, no estádio Antônio Accioly, em Goiania (GO) às 15h30.

Procurado pelo Diário do Nordeste, o presidente do Ferroviário, Newton Filho, afirmou que ainda aguarda uma posição oficial da CBF quanto ao jogo do time coral.

"Ainda não recebemos nada oficial da CBF. Estamos aguardando um comunicado oficial sobre o local do jogo. Até agora a nossa logística está mantida, com o clube viajando amanhã de manhã.

Vale lembrar que a partida estava originalmente marcada para Porto Velho (RO), mas um decreto no Estado de Roraima impossibilitando eventos esportivos fez a CBF transferir o jogo para Goiânia.