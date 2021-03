Fortaleza enfrenta Caxias em jogo único da Copa do Brasil; veja prováveis escalações

O Fortaleza disputa a primeira final da temporada nesta quarta-feira (17) pela Copa do Brasil. Às 20h, a equipe enfrenta o Caxias-RS no Estádio Centenário, em jogo único. Vale classificação à 2ª fase do torneio nacional e uma premiação milionária: com R$ 990 mil por participação, soma R$ 1,07 milhão se avançar.

A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo. O Diário do Nordeste acompanha em tempo real. Pelo regulamento, o Leão avança se empatar ou vencer - os gaúchos precisam da vitória.

O resultado esportivo será avaliado, mas a receita tem peso maior pela necessidade do orçamento. Com a pandemia de Covid-19, o fluxo de caixa diminuiu e esse torneio é apreciado também pelas bonificações. No planejamento, a diretoria estima chegar às oitavas de final.

Assim, a responsabilidade em campo é grande. O técnico Enderson Moreira recebeu sete reforços para 2021 e busca a formação ideal no esquema 4-3-3.

Logística de viagem do Fortaleza na Copa do Brasil

15.03 - Viagem para Porto Alegre/RS | durante a tarde

15.03 - Chegada em Porto Alegre/RS | durante a noite

16.03 - Treino em Porto Alegre/RS | durante a manhã

16.03 - Viagem para Caxias| durante a tarde

16.03 - Chegada em Caxias | durante a noite

17.03 - Partida às 20h, no Estádio Centenário, contra o Caxias

Estratégia

Legenda: Enderson Moreira está com Covid-19 e não comanda o Fortaleza contra o Atlético-MG Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza

A delegação tricolor embarcou para o Rio Grande do Sul na segunda (15), dois dias antes da partida. O time encerrou a preparação na terça, com atividade no CT do Internacional. A comissão técnica não tem disponível o volante Ronald, cortado dos relacionados por contusão.

A expectativa é de sequência na variação de escalações. Nos últimos quatro jogos, o Fortaleza realizou rodízio entre os titulares para aprimorar a parte física do coletivo.

Legenda: O atacante David foi titular do Fortaleza na temporada de 2020 Foto: Thiago Gadelha / SVM

As dúvidas são voltadas à montagem da equipe. O Caxias tem obrigação de iniciar o placar e uma postura agressiva pode deixar o time cearense armado para o contra-ataque.

A velocidade é uma das apostas, em cenário favorável para atacantes como Robson e David. No meio-campo, Luiz Henrique pode ganhar espaço pela habilidade de recomposição defensiva.

Pelo caráter decisivo, o experiente Juninho pode retomar o posto entre os volantes. O atleta é o responsável pela bola parada, mais um dos mecanismos ofensivos.

Caxias

Legenda: Estádio Centenário é a casa do Caxias Foto: Divulgação

Vice-campeão gaúcho, o Caxias está invicto na atual temporada. Pelo Estadual, venceu duas partidas e empatou uma, ocupando a 4ª posição - na frente do Grêmio, em 5º.

A equipe manteve a base do último ano para a disputa da Série D e buscou reforços pontuais. A principal baixa é o lateral direito Ivan, artilheiro da equipe no ano com três gols. O atleta acertou saída para o Goiás, que pagou a multa rescisória.

Ficha técnica

Caxias x Fortaleza

Competição: Copa do Brasil - 1ª fase

Local: estádio Centenário, em Caxias (RS)

Data: 17 de março

Horário: 20h

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Transmissão: Rádio Verdes Mares e Diário do Nordeste

Caxias | Marcelo Pitol; Ivan, Mattis, Thiago Sales e Bruno Ré; Marlon, Juliano, Jhon Cley e Diogo Oliveira; Mazola e Milla. Técnico: Lacerda.

Fortaleza | Felipe Alves; Tinga, Wanderson, Quintero e Carlinhos; Matheus Jussa, Juninho e Luiz Henrique; Romarinho, David e Robson. Técnico: Enderson Moreira.