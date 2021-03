Ronald desfalca o Fortaleza na estreia da Copa do Brasil

O volante Ronald está fora da estreia do Fortaleza na Copa do Brasil 2021. O volante teve uma lesão leve no tornozelo direito no treino de segunda-feira, 15, e não embarca com a delegação tricolor para Caxias do Sul, local da partida diante do Caxias pela 1ª Fase da Copa do Brasil, na quinta-feira, às 19h15, no estádio Centenário.

De acordo com o boletim médico do clube, Ronald ficará em Fortaleza para tratamento preventivo.

Não jogou

O jogador, que havia sido regularizado a uma semana após um novo contrato, ainda não estreou na temporada 2021 pelo Leão, embora tenha sido relacionado diante do Treze no último sábado, no empate em 1 a 1 pela Copa do Nordeste no Castelão.