Fortaleza oficializa a contratação de Gustavo Blanco, 7º reforço para a temporada 2021

Na noite desta segunda-feira (15) o Fortaleza oficializou a contratação de Gustavo Blanco. O volante, de 26 anos, é o sétimo reforço do Leão para a temporada 2021 e chega por empréstimo do Atlético-MG até o final do ano.

Gustavo Blanco é o novo reforço do Leão. ✍🏻🦁



O atleta chega ao Pici por empréstimo junto ao Atlético-MG até o fim da temporada 2021.#FechadoComOLeão pic.twitter.com/1okRVcz6o7 — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) March 15, 2021

Revelado pelo Bahia, Gustavo Blanco viveu sua melhor fase no Atlético-MG, em 2018, quando disputou 28 partidas e marcou 1 gol. Na última temporada, emprestado ao Goiás, o volante entrou em campo apenas cinco vezes pela Série A do Brasileirão.

Ficha Técnica:

Nome: Gustavo Blanco Petersen Macedo

Nascimento: 03/10/1994 (26 anos)

Naturalidade: Salvador/BA

Altura: 1,83 cm

Times: Bahia, América-MG, Atlético-MG e Goiás.

Legenda: Gustavo Blanco ao lado do Diretor de Futebol, Alex Santiago Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC