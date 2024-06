No comando do Floresta, Marcelo Cabo chega aos 500 jogos como técnico em 25 anos de carreira

Marcelo Cabo chegou aos 500 jogos como treinador em 25 anos de carreira na vitória do Floresta contra o Náutico, pela Série C do Brasileiro. Com o resultado, a equipe cearense deixou a zona de rebaixamento da competição. Há pouco mais de um mês no Lobo da Vila, o profissional de 57 anos acumula passagens por diversos times como Vasco, Ceará e Goiás.

"É uma marca muito importante na minha vida, na minha carreira. Exatamente no ano em que eu completo 25 anos de carreira. Me sinto muito feliz, muito lisonjeado sabendo que essa carreira de treinador, principalmente no futebol brasileiro, que é muito inconstante. Agradeço muito a Deus, minha esposa Jaqueline, minha família, todos aqueles que sempre estiveram do meu lado, os companheiros de trabalho que me fizeram chegar a essa marca de 500 jogos. Quero agradecer a todos os clubes por onde passei, fui campeão, tive acessos, que acreditaram no meu trabalho para a gente construir uma carreira sólida, séria, pautada em muito trabalho e honestidade, para que a gente possa, agora, buscar o milésimo jogo na carreira", declarou Marcelo Cabo.

Sob comando do novo treinador, o Lobo da Vila venceu dois jogos seguidos e conseguiu deixar a zona de rebaixamento da competição. O Floresta está em 16º, com seis pontos. Antes do Náutico, a equipe havia superado o Confiança. Marcelo celebra o bom momento.

"Uma vitória importante, sabendo que foi diante de um adversário como o Náutico. Adversário que entra na competição como favorito a um acesso, jogando dentro dos Aflitos, e a gente emplaca a segunda vitória consecutiva na competição. Sabíamos que esse momento ia chegar. Numa fase que estava tão ruim, a gente precisava ter sabedoria, resiliência, trabalho, e ter a convicção de que a gente estava no caminho certo", completou o treinador.

O Floresta encara o Tombense na próxima rodada da Série C. O duelo será no sábado (22), a partir das 17h (de Brasília), fora de casa.