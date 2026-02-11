Diário do Nordeste
Técnico do Ferroviário garante postura ofensiva contra o Fortaleza: ‘Vamos jogar para ganhar’

Nuno Pereira revelou bastidores da preparação do Ferrão para enfrentar o Fortaleza

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Nuno Pereira, técnico do Ferroviário
Foto: Samuel Conrado/SVM

Nuno Pereira, técnico do Ferroviário, revelou qual será a estratégia do Tubarão da Barra para enfrentar o Fortaleza na semifinal do Campeonato Cearense 2026. O treinador português participou de entrevista exclusiva no Jogada 1º Tempo desta quarta-feira (11).

“Nossa ideia é não abdicar dos nossos pontos principais, nossa identidade. Vai haver adaptações, ajustes normais, mas não vamos mudar nossa forma de jogo. Vamos jogar para ganhar, não gosto de jogar para empatar, independente da qualidade do adversário”, disse o treinador.

Legenda: O técnico Nuno Pereira falou sobre a necessidade de reforços no Ferroviário
Foto: Iago Ferreira / Ferroviário

Ele revelou ainda que a estratégia do time vai ser baseada em três principais pilares: tentar ter o controle da posse de bola, ser eficaz no setor de ataque e manter a solidez defensiva do confronto da segunda rodada, em que Ferroviário e Fortaleza empataram em 0 a 0.

“Nossa estratégia vai ser retirar a bola do adversário, que gosta de jogar com a bola, então vamos tentar anular; ser eficazes nas situações de ataque; e garantir a consistência defensiva, anulando os pontos fortes do adversário”, concluiu o treinador.

Ferroviário e Fortaleza se enfrentam no jogo de ida da semifinal no próximo sábado (14), no estádio Presidente Vargas (PV). O jogo da volta será disputado no fim de semana seguinte, valendo uma vaga na grande final do Campeonato Cearense 2026.

