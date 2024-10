Técnico confirma time 'alternativo' do Atlético contra o Fortaleza; Hulk e Deyverson não jogam

O técnico Gabriel Milito, do Atlético/MG, confirmou um time 'alternativo' do Galo contra o Fortaleza, no dia 16, no Castelão, em jogo válido pela 30ª rodada da Série A.

A decisão do treinador se justifica pela proximidade do confronto contra o Vasco, pela semifinal da Copa do Brasil. O 2º jogo será no dia 19, em São Januário e vale vaga na decisão do torneio. No jogo de ida, na Arena MRV, o Galo venceu por 2 a 1.

"Teremos que pensar, temos que decidir e temos que ser inteligentes para ir à Fortaleza com a ideia de ganhar. Temos jogadores que não vão poder viajar porque estão suspensos. E temos uma equipe incompleta. Além disso, temos jogadores de Seleção. Vamos estar com um time reduzido. Quando você tem um time completo, você tem mais possibilidades de poder escolher. Mas agora é onde deve aparecer o grupo. Aqueles jogadores que querem jogar agora, todos querem jogar, mas aqueles que não dou minutos, será o momento deles.

Quem já está fora

Três jogadores estão suspensos pelo 3º cartão amarelo ao terem sido advertidos na vitória contra o Grêmio por 2 a 1 na quarta-feira: o zagueiro Lyanco, e os atacante Deyverson e Hulk.

Legenda: Hulk e Deyverson, autores dos gols da vitória contra o Grêmio na quarta-feira, estão fora do jogo com o Fortaleza Foto: Pedro Souza / Atlético

Além deles, outros três estão com suas seleções para as Eliminatórias da Copa do Mundo e jogarão no dia 15 na Data-Fifa: o zagueiro Junior Alonso, o meia Alan Franco e o atacante Eduardo Vargas.

Além deles, a tendência é que mais titulares sejam poupados contra o Fortaleza. Como Saravia, Otávio, Battaglia, Gustavo Scarpa e Paulinho, jogadores de minutagem alta na temporada.

O Galo é o 9º na Série A com 40 pontos e está longe do G6. São 6 pontos para o Inter, por isso a equipe foca nas Copas do Brasil e Libertadores, competições nas quais está nas semifinais.