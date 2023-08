Tarcísio, do Ferroviário, projeta decisão da Fares Lopes contra o Iguatu: 'Muita dificuldade'

O Ferroviário encara o Iguatu no jogo final da Taça Fares Lopes nesta quarta-feira (30), no Estádio Morenão. O Tubarão da Barra venceu a primeira partida por 1 a 0 e vai em busca do terceiro título da competição. O meia Tarcísio projetou o duelo contra o Azulão.

"A gente sabe que vai encontrar muita dificuldade, mas nossa equipe está preparada para esse jogo. A gente vem de um jogo difícil também contra o Maranhão, mas agora nosso pensamento é na Fares Lopes. Estamos conscientes do que temos que fazer e, se Deus quiser, sairmos com o título.

O Ferroviário pode empatar ou vencer por uma diferença simples para conquistar o título. O time comandado por Paulinho Kobayashi já garantiu vaga na Copa do Brasil de 2024 e segue também na Série D em busca do acesso.

"A gente encarou uma maratona difícil de jogos. O professor soube bem fazer a manobra de um campeonato para o outro. Graças a Deus a gente conseguiu essa vaga. Foi muito difícil. E importante, né? Primeira vez também que jogo a Fares Lopes, espero poder ajudar a gente a voltar com o título", finalizou o jogador.

No Morenão, em Iguatu, o Ferroviário encara os donos da casa a partir das 19h30. O duelo decidirá o campeão da Taça Fares Lopes de 2023.