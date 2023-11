Tabela das Semifinais do Campeonato Cearense Feminino é divulgada; veja detalhes

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou nesta segunda-feira (20), a tabela das semifinais do Campeonato Cearense Feminino. Disputadas em jogo único, as semifinais serão no dia 25.

O Fortaleza enfrenta o Juventus, no CT Ribamar Bezerra, às 15 horas. No mesmo horário, o Ceará enfrenta o R4, no estádio Franzé Moraes, no CT Cidade Vozão, em Itaitinga.

Os dois que avançarem fazem a decisão no dia 29, também em jogo único, no Castelão.

Classificação na 1ª Fase

As leoninas foram líderes da 1ª Fase com 13 pontos e 31 gols de saldo, as alvinegras as segundas colocadas com 13 pontos e 24 gols de saldo, enquanto o R4 foi 3ª colocada com 9 pontos e a Juventus em 4º com 4 pontos.