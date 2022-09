Suíça x República Tcheca: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Suíça e República Tcheca se enfrentam em jogo do Grupo 2 da Liga das Nações. O duelo desta terça-feira (27) será às 15h45 (de Brasília), na AFC Arena, em St. Gallen.

A Suíça segue na preparação para a Copa do Mundo. A equipe já não tem mais chance de avançar de fase na Liga, pois estão na terceira posição do grupo, com seis pontos.

Já a República Tcheca é lanterna da chave, com 4 pontos. A equipe vai brigar para tentar escapar do rebaixamento. A única baixa é Brabec, lesionado.

ONDE ASSISTIR

SporTV 3

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SUÍÇA: Sommer; Widmer, Elvedi, Schar, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Embolo, Vargas.

REPÚBLICA TCHECA: Vaclik; Kudela, Zima, Jemelka; Coufal, Sevcik, Soucek, Zeleny; Cerny, Schick, Hlozek.

FICHA TÉCNICA

Suíça x Rep. Tcheca

Data e hora: 27/09, às 15h45

Local: AFC Arena, em St. Gallen (SUI)

