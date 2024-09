Suíça x Espanha: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Suíça e Espanha se enfrentam neste domingo (8) pela segunda rodada do Grupo 4 da Liga das Nações. A partida está marcada para às 15h45 (horário de Brasília) no Stade de Genève, na Suíça.

O time suíço está na lanterna do grupo, após perder no primeiro jogo para a Dinamarca (atual líder). Já os espanhóis ocupam a segunda colocação do Grupo 4, com apenas um ponto, após empate contra a Sérvia.

ONDE ASSISTIR

A partida não terá transmissão da Disney+.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação da Suíça: Gregor Kobel; Manuel Akanji, Becir Omeragic, Ricardo Rodríguez; Fabian Rieder, Freuler, Duah, Aebischer; Amdouni, Ruben Vargas, Embolo. Técnico: Murat Yakın.

Provável escalação da Espanha: David Raya; Dani Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

FICHA TÉCNICA | SUÍÇA X ESPANHA

Competição: 2ª rodada do Grupo 4 da Liga das Nações.

Data: 8 de setembro, domingo.

Local: Stade de Genève, na Suíça.

Horário: 15h45 (de Brasília).