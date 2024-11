Sporting surpreende Manchester City e goleia por 4 a 1 pela Liga dos Campeões

Atuando como franco atirador mesmo diante de sua torcida, o Sporting não deu bola para o status do rival e, de virada, conseguiu uma importante vitória de 4 a 1 sobre o Manchester City, nesta terça-feira. A goleada coloca o time português como vice-líder a Liga dos campeões com dez pontos.



Franco favorito para o confronto, o time do técnico Pep Guardiola deu a impressão de que cumpriria a missão de voltar com os três pontos de Portugal ao inaugurar o marcador logo aos três minutos.



Em um erro na saída de bola, Folden ganhou o lance, avançou contra a defesa adversária e mandou uma bomba para colocar os ingleses em vantagem. No entanto, o empate veio ainda no primeiro tempo. Gyökeres foi lançado, venceu a marcação e chutou para fazer 1 a 1 aos 37 minutos.



A vitória portuguesa foi definida em um intervalo de dois minutos na volta do intervalo. Maxi Araújo tabelou com Pedro Gonçalves e chutou para virar a partida. Quase na sequência, Gvardiol fez pênalti em Trincão. O centroavante Gyökeres bateu firme e fez 3 a 1 aos três minutos. Com um novo pênalti a favor, os portugueses transformaram a vitória em goleada. O mesmo camisa nove chutou no canto e determinou o placar de 4 a 1.