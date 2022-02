Sport recebe nova oferta do Ceará pelo zagueiro Sabino

O zagueiro Sabino, do Sport, segue no radar do Ceará para a temporada de 2022. Após uma primeira investida sem sucesso, o clube cearense retomou contato com a cúpula rubro-negra para viabilizar a contratação. A informação foi divulgada inicialmente pela Folha de Pernambuco.

O defensor tem vínculo com o Leão da Ilha até o fim de 2023. A transferência poderia ser realizada devido ao alto salário do atleta no elenco pernambucano, tido como acima do padrão para a Série B.

Com 25 anos, Sabino atuou em 36 dos 38 jogos do último Brasileirão pelo Sport. Revelado pelo Santos, teve passagem de destaque também no Coritiba. É canhoto e tem 1,84m de altura.

Legenda: O Ceará emprestou o volante Pedro Naressi ao Sport para 2022 Foto: Anderson Stevens / Sport

A aposta alvinegra seria na boa relação das gestões, que permitiram movimentações recentes do mercado: os volantes Pedro Naressi e William Oliveira foram cedidos ao Sport. Assim, um novo empréstimo também não está descartado pelo Ceará para avançar mais na negociação.

No elenco atual, o técnico Tiago Nunes conta com cinco opções para o setor defensivo. A lista envolve Luiz Otávio, Messias, Gabriel Lacerda, Marcos Victor e Lucas Ribeiro. O time trabalha na montagem do plantel para o calendário cheio, que inclui Sul-Americana e Série A.