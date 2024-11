Sport desiste de realizar treino aberto antes de jogo decisivo contra a Chapecoense

Principal concorrente do Ceará na luta do Vovô pelo acesso à Série A, o Sport desistiu de realizar treino aberto às vésperas do jogo contra a Chapecoense, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Rubro-Negro justificou que não mais abrirá os portões para o torcedor para o treinamento por questões de logística.

A delegação do Leão da Ilha desembarcou em Recife no fim da tarde da última terça-feira (5), e tendo em vista que terá apenas dois dias para a partida contra a Chape, vai utilizar o momento para recuperar os atletas com regenerativos. O clube de Recife sofreu uma derrota de 2 a 1 para o Operário-PR na segunda-feira (4).

O Leão é o atual quarto colocado na tabela da Segundona, com dois pontos de vantagem para o Ceará, atual quinto colocado. O Sport tem 59 pontos e vem de duas derrotas seguidas na competição.

A partida contra a Chapecoense acontece às 18h30 (de Brasília) do domingo, na Ilha do Retiro.

Veja chamada do Sport para o confronto: