Presidente do Ceará, João Paulo Silva se manifesta sobre mudança em jogo decisivo contra o América

O Ceará se manifestou sobre a mudança de data do jogo contra o América-MG, válido pela 37ª rodada da Série B, em nota assinada pelo presidente João Paulo Silva, publicada nesta quinta-feira (7). A partida seria realizada em 17 de novembro, um dia após o show de Caetano e Bethânia. Os dois eventos serão na Arena Castelão.

O clube lamentou a mudança pelo torcedor que depende do transporte público, mas reforçou que a partida tem apelo nacional e será transmitida em horário nobre da televisão. A partida será decisiva para o Alvinegro na luta pelo acesso à Série A.

A mudança da partida realizada pela CBF ocorreu para que haja tempo para desmontar a estrutura do show dos cantores baianos no estádio cearense em 24 horas. O horário do confronto também sofreu mudança. A disputa saiu das 18h30 para 21h45. Veja mais detalhes aqui.

O duelo contra o Coelho será o último do Vovô como mandante, com apoio da torcida, nesta temporada. O Ceará está em quinto na tabela com 57 pontos, dois a menos que o Sport que está uma posição acima. A equipe segue na briga pelo acesso.

Veja também Jogada Ceará x América-MG tem data alterada pela CBF; veja quando será o confronto Jogada Promessas, fé e histórias: torcedores do Ceará e o sonho do acesso | Cearácast

Leia a nota completa:

“Uma série de contratempos fez com que a data da partida entre Ceará x América fosse alterada de 17/11 para 18/11 às 21h45min. Infelizmente, saímos de um domingo para um dia de semana num horário complicado, sobretudo para quem depende do transporte público.

A antecipação de toda a tabela do campeonato colocou esta rodada no mesmo final de semana de um show que ocupará o gramado do Castelão e por isso a partida precisou ser remarcada para o dia seguinte. Uma desagradável coincidência que não tem culpados.

Ao mesmo tempo, é um jogo que atrai a atenção de todo o Brasil numa reta final de campeonato disputadíssima. Por ter esse apelo, Ceará x América/MG foi direcionado para horário nobre na grade televisiva.

O Ceará Sporting Club lamenta os transtornos que essa alteração traz para a nossa torcida, que lota, canta e apoia os 90 minutos. Não é a data ideal, mas entendemos como mais um obstáculo a ser vencido nesta caminhada. E contamos com você, torcedor, para isso.

De toda forma, o Clube buscará, dentro do que é possível, parcerias com o poder público e privado para garantir a sua ida e a sua volta com conforto, em segurança e, se depender da nossa dedicação e entrega, comemorando mais uma vitória.

João Paulo Silva”