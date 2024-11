Promessas, fé e histórias: torcedores do Ceará e o sonho do acesso | Cearácast

O que você faria em caso de acesso do Ceará em 2024? Tem promessa para todo jeito e gosto, da fé às loucuras que envolvam famílias e vergonha alheia. Em busca de resgatar histórias dos acessos de 2009 e 2017, o Cearácast recebeu os influencers Matheus Rodrigues e Geilson Oliveira (Gegezim) que destacaram suas relações com o time de Porangabuçu.

Com apresentação de Samuel Conrado, o episódio trouxe detalhes que se assmelham nas últimas campanhas de acesso do clube de Porangabuçu com a atual. Além disso, o papo lembrou de ídolos que cravaram seus nomes na história do Alvinegro a partir do acesso.

O Cearácast é exibido toda quinta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo Youtube do Jogada e no Sportify.

ASSISTA O EPISÓDIO

Legenda: Gegezim e Matheus Rodrigues criam conteúdo nas redes sociais com foco no Alvinegro de Porangabuçu Foto: Samuel Conrado/SVM