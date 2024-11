Ceará x América-MG tem data alterada pela CBF; veja quando será o confronto

O jogo entre Ceará e América-MG, válido pela 37ª rodada da Série B mudará para o dia 18 de novembro, uma segunda-feira. A alteração se dará pela inviabilidade de desmontar a estrutura do show de Caetano Veloso e Maria Bethânia, que será montada no gramado do Castelão, no prazo de 24 horas, sendo que os dois eventos estavam marcados para dias seguidos.

A administração do Castelão queria a transferência da partida para 20 de novembro, quatro dias após o evento musical, mas a CBF adiou a partida em apenas um dia. Uma força-tarefa será realizada para que o estádio seja entregue ao Ceará até às 15 horas de segunda-feira (18). O pedido de alteração havia sido feito desde o início da semana e a confirmação foi feita nesta quinta (7).

O duelo terá caráter decisivo para o Vovô, que luta pelo acesso à Série A. Na tabela básica original, deveria ocorrer entre os dias 19 e 21, mas como a CBF antecipou o fim da Série B, mudou para 17 de novembro, enquanto o show de Caetano e Bathânia estava marcado para o dia 16/11 desde março.

Além do dia do jogo, o horário da partida também sofreu alteração, das 18h30 para 21h45. Com a mudança, os dois eventos estão garantidos no Castelão. O jogo contra o América-MG será o último do Ceará em casa na temporada 2024.