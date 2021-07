Sorteio define duelos no judô: veja quem os brasileiros enfrentam em Tóquio

As chaves do judô nos Jogos Olímpicos de Tóquio foram definidas após sorteio nesta quarta-feira (21). De forma geral, os brasileiros deram sorte nos confrontos. Outros, porém, terão pela frente algumas pedreiras.

Rafael Silva, o Baby, irá enfrentar Teddy Riner, campeão olímpico em Londres-2012 e Rio-2016, em eventual semifinal nos pesos pesados. A situação dele é parecida com a de Maria Suelen (também nos pesos pesados), que pode cruzar com a cubana Idalys Ortiz somente em uma semifinal.

Por outro lado, Eduardo Yudy irá enfrentar o israelense Sagi Muki, melhor do mundo na categoria até 81kg. Larissa Pimenta pode pegar a japonesa Uta Abe, que é uma das favoritas na categoria até 52kg, já na segunda luta.

O judô é o esporte que mais vezes levou o Brasil ao pódio (22 ocasiões). Para a Olimpíada de Tóquio, as principais chances de medalha do Brasil estão com Mayra Aguiar (até 78kg), Maria Suelen (acima de 78kg), Rafael Silva (acima de 100kg) e na prova por equipes, que fará parte da competição pela primeira vez.

Confrontos dos brasileiros definidos no sorteio:

Eric Takabatake (-60 kg) x Sithisane (LAO)

Daniel Cargnin (-66 kg) x Abdelmawgoud (EGY)

Eduardo Barbosa (-73 kg) x Guillaume Chaine (FRA)

Eduardo Yudy (-81 kg) x Sagi Muki (ISR)

Rafael Macedo (-90 kg) x Bozbayev (KAZ)

Rafael Buzacarini (-100 kg) x Toma Nikiforov (BEL)

Gabriela Chibana (-48 kg) x Bonface (MAW)

Larissa Pimenta (-52 kg) x A. Perenc (POL)

Ketleyn Quadros (-63 kg) x C. David (HON)

Maria Portela (-70 kg) x N. Shaheen (EOR)

Rafael Silva (+100 kg), Mayra Aguiar (-78 kg), Maria Suelen (+78 kg) e a modalidade por equipes do Brasil começam de bye na primeira rodada.