Sorteio Copa América 2024: Saiba o horário e onde assistir

Nesta quinta-feira (7) acontece a cerimônia do Sorteio dos grupos para a Copa América de 2024, torneio que será disputado nos Estados Unidos entre os dias 20 de junho e 14 de julho. O evento está marcado para às 21h30 (horário de Brasília) e ocorre também no país norte americano, em Miami, no complexo James L. Knight Center. A transmissão fica por conta do SporTv e também do ge.

ESTRUTURA DO TORNEIO

O campeonato vai contar com 16 seleções. Dez dessas equipes são da Conmebol. Outras seis são de países das Américas Central e Norte, que engloba os semifinalistas da Liga das Nações da Concacaf 2023/24 e os dois restantes que saem em Março (em repescagem disputada entre os perdedores das quartas de final da Concacaf).

CABEÇAS DE CHAVE

A Argentina, atual campeã da Copa América, será cabeça de chave do Grupo A. O México, último campeão da Copa Ouro, entra na posição B1. Estados Unidos, o melhor colocado da Concacaf no ranking da Fifa, assume o C1. E o Brasil, a seleção melhor ranqueada da Conmebol depois do vigente campeão do torneio, é o cabeça do Grupo D.

POTES

As outras seleções serão distribuídas de acordo com suas posições no ranking da Fifa. Os participantes que aguardam a decisão da repescagem dos perdedores da quartas de final da Concacaf, entram no pote 4.

POTE 2: Uruguai, Colômbia, Equador e Peru

POTE 3: Chile, Panamá, Venezuela e Paraguai

POTE 4: Jamaica, Bolívia, Canadá/Trinidad e Tobago, Costa Rica/Honduras

RESTRIÇÕES

Os grupos não podem ter mais de três seleções da Conmebol

Os grupos não podem ter mais de duas seleções da Concacaf

SORTEIO DA COPA AMÉRICA 2024

Data e horário: 7 de dezembro de 2023, às 21h30 (horário de Brasília)

Local: Miami (Estados Unidos)

Transmissão: SporTv e ge