Sobe para 174 o número de mortos em jogo de futebol na Indonésia

O número de mortos no jogo de futebol em Malang, Indonésia, na noite do último sábado (1º), subiu para 174 pessoas. Muitas vítimas foram pisoteadas.

A ação aconteceu depois que torcedores enfurecidos invadiram o gramado. Para tentar conter a invasão, a polícia respondeu com bombas de gás lacrimogêneo.

Torcedores do Arema FC invadiram o gramado do estádio Kanjuruhan, em Malang, no oeste do país, depois que o time perdeu por 3 a 2 para o Persebaya Surabaya. Foi a primeira derrota em mais de duas décadas para o arquirrival da equipe. As informações são do G1.

A polícia tentou fazer com que os torcedores voltassem às arquibancadas e disparou gás lacrimogêneo depois que dois policiais foram mortos. O governo indonésio se desculpou pelo incidente e prometeu investigar as circunstâncias da tragédia.

Reavaliar segurança

O ministro de Esportes e Juventude da Indonésia, Zainudin Amali, informou que as autoridades devem reavaliar a segurança em jogos de futebol. O governo também considera proibir espectadores nos jogos após o ocorrido.

"Lamentamos pelo incidente [...]. Ele 'fere' nosso futebol em um momento em que os torcedores podem assistir a partidas no estádio. Voltaremos a proibir a presença da torcida nas partidas? Isto é o que vamos discutir", disse Amali à emissora Kompas.

