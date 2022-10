Violência em jogo de futebol deixa ao menos 127 mortos na Indonésia

Torcedores enfurecidos invadiram o gramado após um jogo em Malang, Indonésia, na noite deste sábado (1º). A confusão deixou ao menos 127 pessoas mortas.

"No incidente, 127 pessoas morreram, inclusive dois policiais. Trinta e quatro pessoas morreram dentro do estádio e o restante no hospital", afirmou, em comunicado, o chefe de polícia da província de Java Oriental, Nico Afinta.

Na ocasião, ocorria uma partida da Liga 1 da Indonésia entre Arema e Persebaya no Estádio Kanjuruhan, em Malang. O Persebaya venceu fora de casa por 3 a 2 e torcedores locais invadiram o campo após o apito final.

Quatro brasileiros estiveram em campo. Maringá, goleiro do time da casa, e Higor Vidal, Léo Lelis e Sílvio Júnior, jogadores visitantes - os dois últimos fizeram gols no jogo.

Desmaios e pessoas pisoteadas

Conforme o Uol, a polícia informou ainda que três mil pessoas entraram no gramado após o jogo — o estádio recebeu cerca de 40 mil para a partida. Alguns jogadores teriam sido agredidos.

No processo, os policiais usaram gás lacrimogêneo. Quando o gás chegou às arquibancadas, os torcedores que ainda não tinham deixado o local entraram em pânico. Houve relatos de desmaios no gramado e de pessoas pisoteadas nas saídas.

180 pessoas ainda estão hospitalizadas. Com o episódio, a liga nacional suspendeu as partidas da competição por uma semana. De acordo com comunicado, houve danos significativos ao redor do estádio. A Associação de Futebol da Indonésia iniciará investigação.

