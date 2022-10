São Paulo deixa Copa Sul-Americana com premiação milionária após vice; veja valores

O São Paulo foi vice-campeão da Copa Sul-Americana neste sábado (1º). O time paulista perdeu na final para o Independiente del Valle (EQU) por 2 a 0, no estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina. Apesar do resultado ruim na decisão, o Tricolor garantiu uma premiação milionária da Conmebol pelo desempenho.

O valor recebido foi de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,8 milhões). O montante é somado aos US$ 900 mil recebidos pela fase de grupos - cada jogo em casa rendeu US$ 300 mil - além dos US$ 500 mil nas oitavas, com US$ 600 mil nas quartas e US$ 800 mil na semifinal.

Ao todo, fica com US$ 4,8 milhão (R$ 25,9 mihões). A Sula era uma das prioridades do São Paulo em 2022.

Premiação do São Paulo na Sul-Americana

Fase de grupos: US$ 900 mil.

Oitavas de final: US$ 500 mil.

Quartas de final: US$ 600 mil.

Semifinal: US$ 800 mil.

Vice-campeão: US$ 2 milhões.

Total: US$ 4,8 milhões (R$ 25,9 milhões).

Jogos do São Paulo na Copa Sul-Americana 2022

Ayacucho 2 x 3 São Paulo (1ª rodada)

São Paulo 2 x 0 Everton de Viña del Mar (2ª rodada)

Jorge Wilstermann 1 x 3 São Paulo (3ª rodada)

Everton de Viña del Mar 0 x 0 São Paulo (4ª rodada)

São Paulo 3 x 0 Jorge Wilstermann (5ª rodada)

São Paulo 1 x 0 Ayacucho (6ª rodada)

Universidad Católica 2 x 4 São Paulo (oitavas de final)

São Paulo 4 x 1 Universidad Católica (oitavas de final)

São Paulo 1 x 0 Ceará (quartas de final)

Ceará 2 (3) x (4) 1 São Paulo (quartas de final)

Atlético-GO 3 x 1 São Paulo (semifinal)

São Paulo 2 (4) x (2) 0 Atlético-GO (semifinal)

São Paulo 0 x 2 Independiente del Valle (final)