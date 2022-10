Bahia demite técnico Enderson Moreira após derrota na Série B

O Bahia vai iniciar o mês de outubro sem técnico. Neste sábado (1º), a diretoria demitiu Enderson Moreira. A decisão ocorreu após a derrota para a Chapecoense por 3 a 1, na Arena Condá, pela 32ª rodada da Série B.

O resultado se soma ao momento ruim na competição. Dos últimos 12 pontos disputados, ganhou apenas dois.

Enderson Moreira assumiu o cargo em julho no lugar de Guto Ferreira, hoje no Coritiba. Ele dirigiu o clube em 18 jogos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas.

Classificação na Série B

Apesar da irregularidade nos últimos jogos, o Bahia soma 52 pontos e ocupa a 3ª posição, três na frente do Vasco (49) e apenas um atrás do Grêmio (53). O Cruzeiro, com 71, já garantiu o acesso à elite e até o título, justamente pela derrota do Bahia e também do Grêmio para o Sampaio Corrêa, por 2 a 1, na sexta (30).

Em busca de reação, o Bahia faz o próximo jogo longe da torcida. Na próxima terça, enfrenta o Novorizontino, em Novo Horizonte, interior de São Paulo, pela 33ª rodada.