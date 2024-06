Site especializado em finanças do esporte divulga quanto Vinícius Júnior recebe de salário; veja

Campeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid em cima do Borussia Dortmund, com gol do título no último sábado (1), e um dos favoritos em busca do título de melhor jogador do mundo no ano de 2024, o brasileiro Vinícius Júnior recebe um salário bruto de € 20,83 milhões (R$ 118,6 milhões na cotação atual), o que resultaria em uma remuneração de aproximadamente R$ 9,9 milhões.

A informação é do site Capology, especializado em finanças do mundo esportivo. Ainda segundo informações, Vini tem a possibilidade de receber um bônus anual de até € 4,17 milhões (R$ 23 milhões), valor que pode ser pago após cumprimento de metas.

Além do título da Liga dos Campeões, Vinícius Júnior foi eleito nesta segunda-feira (3) o melhor jogador da última edição de 2023/2024 da competição. Foram seis gols e cinco assistências em 10 jogos disputados, totalizando 901 minutos em campo e 99,3 quilômetros percorridos em campo. A Uefa ainda apontou a velocidade que o jogador conseguiu alcançar em uma das partidas: 34,7km/h. Com essa taça, o brasileiro acumula duas conquistas do torneio.