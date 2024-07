Shakira fará apresentação no intervalo da final da Copa América; saiba detalhes e onde assistir

A cantora Shakira se apresentará na final da Copa América de Futebol, que ocorre no próximo domingo, 14 de julho, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela Conmebol — entidade organizadora do torneio — nesta terça-feira (9).

Será a primeira vez da colombiana no evento — ela já se apresentou em outros grandes torneios esportivos, como o Super Bowl e em três Copas do Mundo. O show vai ocorrer no intervalo do jogo, ou seja, deve começar por volta de 21h45 no horário de Brasília (a partida está marcada para 21h).

As seleções que vão disputar a final serão definidas nesta quarta-feira (10), após as semifinais entre Argentina e Canadá, que acontece nesta terça (9) e Colômbia e Uruguai, na próxima quarta (10). A seleção brasileira foi eliminada pelos uruguaios no último sábado (6), após empatar, durante o tempo regulamentar, e perder nas disputas de pênaltis.

ONDE ASSISTIR

Segundo a organização, Shakira fará uma combinação de hits antigos e sucessos recentes. No Brasil, a apresentação deve ser transmitida na TV Globo (sinal aberto), no SporTV (sinal fechado) e no Globoplay (streaming).

Em março, Shakira, de 47 anos, divulgou seu álbum mais recente, Las Mujeres Ya No Lloran, que contém os hits Shakira: BZRP Music Sessions #53 e Te Felicito, inspirados pelo fim do relacionamento da cantora com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué.