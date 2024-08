Sexto melhor mandante da Série B, Ceará recebe 4 dos 6 primeiros colocados em casa no returno

O Ceará inicia contra o Mirassol-SP, neste sábado (17), às 17 horas no Castelão, sua série de confrontos diretos em casa pela Série B no returno. Dos 6 primeiros colocados - o Vovô é o 7º - o time cearense recebe quatro no Castelão: Mirassol (3º), Novorizontino (2º), Vila Nova-GO (6º) e América-MG (4º).

Os confrontos podem ser um trunfo do Vovô na luta pelo acesso. O Alvinegro é o 6º melhor mandante da Série B, com 70% de aproveitamento. São 21 pontos, com 6 vitórias, 3 empates e uma derrota, com 19 gols marcados e 10 sofridos.

Se expandir o recorte para os 10 primeiros colocados, o Vovô ainda enfrenta Operário-PR (8º) e Avaí (10º) em casa.

O Vovô é o 7º colocado com 29 pontos, 4 do G4, aberto no momento pelo América/MG, com 33.

Veja os melhores mandantes da Série B

Legenda: O Ceará está entre os 10 melhores mandantes da Série B Foto: Reprodução / srgoool