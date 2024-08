Atacante brasileiro é barrado por Ancelotti em primeira decisão do Real Madrid na temporada

O Real Madrid, atual campeão da Champions League, estreará na temporada 2024/25 na próxima quarta-feira (14), às 16h, no estádio nacional de Varsóvia, pela final da Supercopa da UEFA. O confronto, que põe frente a frente os dois campeões europeus do último ano, será contra a Atalanta, atual vencedora da UEFA Europa League.

Além de valer a primeira taça do ano, é esperado que o atacante francês Kylian Mbappé, que veio do PSG, estreie pelo Real Madrid diante da equipe italiana. Por mais que o astro francês não tenha atuado nesta temporada, é esperado que Mbappé seja titular ao lado de Vinicius Jr. no ataque merengue, o que afetaria, diretamente, a condição de titular do atacante brasileiro Rodrygo.

Já era imaginado que Rodrygo poderia perder espaço com a chegada de Mbappé, contudo, o último treino dos “Blancos” gerou surpresa ao ataque madrilenho. O turco Arda Güler foi testado ao lado de Mbappé e Vinicius Jr. e ganhou a vaga do jovem ponta brasileiro.

Após realizar uma positiva Eurocopa por seu país e obter boas atuações neste início de temporada, o atacante turco conquistou cada vez mais moral dentro do Real Madrid. Por mais que não esteja definido, o esboço do time titular feito por Ancelotti nos treinamentos do Real Madrid, foi indicado qual seria a escalação oficial do clube para o confronto, sendo: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militão e Mendy; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Vini Jr., Mbappé e Arda Güler.