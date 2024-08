Chaveamento da Libertadores 2024: veja os possíveis confrontos

16 times seguem vivos na disputa da Libertadores 2024, entre eles sete brasileiros. Divididas em oito confrontos, essas equipes estão disputando as oitavas de final da competição e lutando por uma vaga nas quartas de final.

No momento do sorteio dos confrontos das oitavas de final foi definido também o chaveamento do mata-mata do torneio até a final. Há a possibilidade de duelos entre brasileiros nas quartas de final.

Legenda: Libertadores e Sul-Americana são as principais competições de clubes da Conmebol Foto: Nathalia Aguilar / AFP

JOGOS DAS OITAVAS DE FINAL

Oitavas 1 : San Lorenzo x Atlético-MG

: San Lorenzo x Atlético-MG Oitavas 2 : Grêmio x Fluminense

: Grêmio x Fluminense Oitavas 3 : Talleres x River Plate

: Talleres x River Plate Oitavas 4 : Colo-Colo x Junior Barranquilla

: Colo-Colo x Junior Barranquilla Oitavas 5 : Nacional-URU x São Paulo

: Nacional-URU x São Paulo Oitavas 6 : Botafogo x Palmeiras

: Botafogo x Palmeiras Oitavas 7 : Peñarol x The Strongest

: Peñarol x The Strongest Oitavas 8: Flamengo x Bolívar

CHAVEAMENTO DAS QUARTAS DE FINAL