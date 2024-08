Mbappé marca seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid; veja

O novo camisa "9" do Real Madrid, Kylian Mbappé, marcou seu primeiro gol pelo clube espanhol. O momento aconteceu contra a equipe da Atalanta-ITA, no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia, nesta quarta-feira (14) durante a decisão da Super Copa da UEFA.

Veja momento:

El primer gol y celebración de Mbappé con el Madrid 😍🤍

pic.twitter.com/ssGXJyAXOI — Danik (@DanikRM_) August 14, 2024

O torneio marca a disputa entre o campeão da Champions League e o campeão da Liga Europa.

O atacante francês foi apresentado oficialmente como reforço do Real Madrid no dia 16 de julho, no estádio Santiago Bernabéu. Vestindo a camisa 9, que estava sem dono desde a saída de Karim Benzema, em junho do ano passado, Mbappé disse estar realizando um sonho. Na infância, o francês era torcedor do Real Madrid.

O jogador, que defendeu o Paris Saint-Germain (PSG) nas últimas sete temporadas, assinou contrato com o Real Madrid por cinco temporadas.