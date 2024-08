Rosario Central divulga relacionados e terá desfalque importante contra o Fortaleza: veja lista

O Rosario Central divulgou os relacionados para a partida contra o Fortaleza nesta quarta-feira (14), às 19 horas no Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG), pelo jogo de ida das Oitavas de Final da Copa Sul-Americana.

E o técnico Matías Lequi terá o desfalque do artilheiro Marco Rubén. O centroavante de 37 anos, deixou o clássico com o Newell´s Old Boys no último sábado lesionado e será desfalque. Ele foi substituído por Enzo Copetti aos 35 minutos do 1º tempo na vitória por 1 a 0 dos 'Canallas' pelo Campeonato Argentino.

Legenda: Marco Rubén tem 4 gols na temporada e será desfalque do Rosario Central contra o Fortaleza Foto: Divulgação / Rosario Central

O Central disputou a Libertadores em 2024 por sido campeão da Copa da Liga na Argentina em 2023, mas ficou em 3º no grupo que tinha Atlético/MG e Peñarol, que avançaram. Assim, o clube foi para a Sul-Americana e eliminou o Internacional nos 'playoffs' com uma vitória no Gigante de Arroyito por 1 a 0, e um empate em 1 a 1 no Beira-Rio.



Veja lista de relacionados: