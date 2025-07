Sesporte garante que areia não estará mais visível em próximo jogo na Arena Castelão

O gramado da Arena Castelão foi alvo de críticas mais uma vez. No Clássico-Rei do último domingo, primeiro jogo na praça esportiva após a pausa para o Mundial, foi observado um excesso de areia durante o duelo entre as equipes. A Sesporte, responsável pela manutenção do equipamento, explicou o que houve.

“Em relação à areia, foi realizado um micronivelamento da superfície como parte do processo de revitalização, utilizando uma quantidade significativa de material. Essa areia, que ainda não adensou completamente, não estará mais visível no gramado nos próximos dias”, afirmou a Secretaria em nota.

O equipamento ficou fechado durante um mês por causa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa e passou por uma série de procedimentos para recuperação. Ao todo, foram 25 partidas realizadas no ano.

“O gramado passou por um processo completo de revitalização, que incluiu diversas etapas: corte raso mecanizado e recolhimento da palhada; cortes verticais e aeração mecanizada; recolhimento de tubetes; cobertura com areia (top dressing); calagem e adubação (fosfatada, foliar e mineral); controle da irrigação e tratamento fitossanitário. Atualmente, o gramado apresenta uma condição superior em uniformidade, adensamento e qualidade, se comparado ao mesmo período do ano passado”, completou.

O próximo jogo no estádio será quarta-feira (16), quando o Ceará encara o Corinthians. As equipes se enfrentam em duelo da 14ª rodada do Brasileiro.