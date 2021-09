Série D de 2021 define jogos da 2ª fase; veja confrontos de Atlético-CE e Guarany de Sobral

A Série D do Campeonato Brasileiro de 2021 definiu os confrontos da 2ª fase neste domingo (5). O futebol cearense tem Atlético-CE e Guarany de Sobral classificados e em busca do acesso - o Caucaia foi eliminado durante a fase de grupos.

No calendário, a expectativa é de jogos nos dois próximos finais de semana. A equipe com melhor placar agregado somando as partidas de ida e volta fica com a vaga às oitavas de final. Em caso de igualdade, os times disputarão as penalidades.

Jogos do futebol cearense na 2ª fase da Série D:

Guarany de Sobral x Galvez-AC

Atlético-CE x Juazeirense-BA

Legenda: O Guarany de Sobral disputa a Série D do Brasileiro de 2021 Foto: Amaral Torquato / Guarany de Sobral

Pelo desempenho na campanha, sendo líder no Grupo 2, o Guarany de Sobral enfrenta o Galvez-AC e decide em casa. Em caso de classificação, encara o vencedor de Campinense-PB x Sergipe.

Já o Atlético-CE tem pela frente a Juazeirense-BA, com a volta como visitante porque se classificou como último integrante do G-4 no Grupo 3. Se avançar, o duelo é oriundo de São Raimundo-RR x Paragominas-PA.

No momento, restam 32 equipes na Série D. O acesso é garantido apenas aos clubes que chegarem até a semifinal do torneio, ou seja, restam oitavas e quartas de final. Em 2020, o Floresta foi vice-campeão do torneio, com o título ficando com o Mirassol.

Confrontos da 2ª fase da Série D de 2021:

Castanhal x Moto Club

Itabaiana x América-RN

4 de Julho x Penarol-AM

ABC x Retrô

Guarany de Sobral x Galvez

Campinense x Sergipe

São Raimundo-RR x Paragominas

Juazeirense x Atlético-CE

Aparecidense x Caldense

FC Cascavel x Cianorte

Boa Esporte x União Rondonópolis

Portuguesa x Caxias

Ferroviária x Brasiliense

Santo André x Esportivo-RS

Nova Mutum x Uberlândia

Joinville x Bangu