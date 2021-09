Atlético vence o Sousa no Domingão e garante vaga na 2ª Fase da Série D

O Atlético Cearense está classificado para a 2ª Fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O time garantiu vaga a vencer confronto direto com o Sousa/PB por 2 a 0 no Domingão, em Horizonte (CE), se garantindo na 4ª colocação do Grupo 3 com 21 pontos, deixando o adversário com 16.

Erick Pulga e Michael marcaram para o time cearense, que encara na 2ª Fase o Juazeirense/BA, que foi o líder do Grupo 4.

Legenda: Ao fim da partida, o elenco do Atlético Cearense comemorou a vaga na 2ª Fase Foto: Kely Pereira / FC Atlético Cearense

O jogo

O duelo era um confronto direto pela vaga, com cara de final. Isso porque quem perdesse estava eliminado, com o Atlético jogando pelo empate.

O Sousa começou melhor, mas aos poucos o Atlético foi equilibrando o jogo e aos 29 minutos, Erick Pulga abriu o placar.

Com boa vantagem para a vaga, o Atlético controlou bem a segunda etapa e confirmou a classificação com um gol de Michael: 2 a 0.