Guarany de Sobral perde para o Paragominas, mas avança na liderança da Série D e aguarda mata-mata

O Guarany de Sobral encerrou a participação na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro com derrota. O Rubro-Negro entrou em campo na tarde deste sábado (4), na Arena Verde, em Paragominas-PA, e acabou derrotado pelo time da casa por 2 a 1. Apesar do revés, o Cacique do Vale se classificou para a próxima fase na liderança do Grupo 2.

Isso porque a campanha do time cearense já era excelente. Nos 13 jogos anteriores, havia conquistado 28 pontos após nove vitórias, um empate e três derrotas. Assim, já estava com a primeira colocação garantida.

Mesmo assim, o técnico Vladimir de Jesus mandou força máxima a campo, já que o jogo marcava a 50ª partida dele no comando do Guarasol, somando todas as passagens que ele já teve anteriormente. Mas a vitória não veio.

Kaikinha marcou os dois gols do time da casa, aos 32 minutos do 1º tempo e aos 19 do 2º. O gol da equipe cearense foi anotado aos 37 minutos da etapa final, com Raí, cobrando pênalti.

E AGORA?

O Guarany de Sobral agora aguarda a confirmação de quem será seu adversário no mata-mata da Série C. Ainda neste fim de semana, serão definidos os confrontos da segunda fase do campeonato. As partidas serão realizadas nos dois próximos domingos, com os jogos de ida no dia 12 e as partidas de volta, dia 19.