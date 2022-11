Série B do Brasileiro: veja quem subiu para a elite e quem caiu de divisão

A Série B do Campeonato Brasileiro foi encerrada no fim de semana, sendo definidos os 4 que subiram para a Série A e os que cairam para a Série C.

Neste domingo (6), Vasco e Bahia garantiram o acesso, com o time carioca vencendo o Ituano por 1 a 0 em Itu, e o Tricolor baiano vencendo o CRB fora de casa por 2 a 1.

Ambos subiram com 62 pontos, mas o Bahia ficou em 3º pelo melhor saldo de gols (14 a 12), com o Vasco em 4º.

Legenda: O Bahia também subiu para a Série A neste fim de semana ao vencer o CRB em Maceió Foto: Divulgação / EC Bahia

Eles se juntam ao Cruzeiro, que foi campeão com 78 pontos e ao Grêmio, vice com 65, que já tinham conquistado o acesso antecipado.

Rebaixados

A rodada definiu o rebaixamento do CSA. O time alagoano precisava vencer o campeão Cruzeiro no Mineirão, mas perdeu por 3 a 2 e caiu para a Série C.

O Mutange estava vencendo por 2 a 1 até os 35 do 2º tempo, mas sofreu a virada com gols aos 43 e 45, sendo rebaixado em 17º com 42.

O resultado beneficiou o Novorizontino, que escapou com 44.

Os outros rebaixados, já definidos antecipadamente foram: Brusque (18º com 34), Operário-PR (19º com 34) e Náutico (20º com 30).

