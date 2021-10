Série A deve ter G-9 para Libertadores e não ser rebaixado praticamente garante Sul-Americana

Um cenário inédito se desenrolou para o futebol brasileiro 2021 e com consequências para 2022. Com as duas finais das principais competições internacionais formadas apenas por times brasileiros, a Série A deverá ter um G-9 pela primeira vez na história.

Serão 4 equipes com vagas diretas para a fase de grupos Libertadores classificados pela posição na Série A. Eles se unem a outros 3 times: o campeão da Libertadores (Palmeiras ou Flamengo) e campeão da Sul-Americana (Athletico ou Bragantino) e campeão da Copa do Brasil (Fortaleza ou Atlético-MG, Flamengo ou Athletico-PR) que também terão esse direito. No total, 7 times brasileiros entrarão direto na fase de grupos.

Caso um destes 3 campeões (ou mesmo os 3) esteja entre os quatro primeiros colocados da Série A, a colocação para vaga direta para Liberta dentre os clubes desce para a posição abaixo, podendo ir até o 7º lugar.

Outras duas equipes irão para a pré-Libertadores, com grandes possibilidades de que até o 9º colocado na primeira divisão também tenha direito de disputá-la. É o melhor cenário da história para conquista de vaga na Libertadores.

Basta não cair?

Com isso, as vagas para a Sul-Americana também descem os degraus. Outros seis times brasileiros da Série A vão entrar na competição, podendo classificar até o 15º colocado para o certame em 2022.

Somente o 16º lugar, primeira posição acima da zona de rebaixamento, deve ficar 'no limbo', fora de alguma competição continental.

Veja quem tem direito a participar da Libertadores

6 primeiros colocados Série A (4 fase de grupos, 2 pré-Libertadores)

Campeão da Copa do Brasil (Fortaleza ou Atlético-MG ou Flamengo ou Athletico-PR)

Campeão da Sul-Americana (Athletico ou Bragantino)

Campeão da Libertadores (Palmeiras ou Flamengo)

Veja quem tem direito de participar da Sul-Americana

6 melhores colocados da Série A, exceto os clubes que irão para Libertadores (critérios acima)