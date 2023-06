Sérgio Soares é o novo técnico do Floresta

O Floresta anunciou nesta terça-feira (27), a contratação do técnico Sérgio Sores. O paulista de 56 anos, chega para comandar a equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. Ele chega para substituir Gerson Gusmão, que deixou o clube há uma semana para assumir o Caxias.

O último trabalho do técnico foi no Altos/PI, que também disputa a Série C. Além do treinador, chegam ao clube o auxiliar técnico Denys Facincani e o preparador físico, Kaio Soares.

Primeiro desafio

Sérgio Soares e sua comissão chegarão em Fortaleza já nesta quarta-feira. Ele já comanda o treino da tarde.

O primeiro compromisso de Sérgio Soares à frente do Floresta é o confronto diante do Remo/PA, no domingo, 2, às 19h, no Estádio Presidente Vargas, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O Verdão é o 18º colocado com 10 pontos e ocupa a zona de rebaixamento.

Ex-Ceará

Sérgio Soares treinou equipes como Ponte Preta/SP, Athlético/PR, Cerezo Osaka do Japão, Ceará, Bahia/BA, São Bernardo/SP, Goiás/GO, Londrina/PR, Ferroviária/SP, Portuguesa/SP e seu último clube, o Altos/PI.

O novo comandante alviverde carrega conquistou a Copa do Brasil, em 2008, o acesso à Série A do Brasileiro, e em 2010 fez a final do Paulista com o Santos de Neymar, todos no Santo André; quando esteve no Barueri, almejou o acesso à Série B do Brasileiro em 2006; Tetracampeão Cearense em 2014 pelo Ceará; Campeão Baiano em 2015 no Bahia/BA; Campeão do Campeonato Paulista da Série A2 na Portuguesa/SP, devolvendo o clube à elite depois de sete anos.

Adepto do futebol ofensivo, Sérgio Soares reencontrará o meia Ricardinho - também recém chegado ao Verdão - onde o treinou no Ceará e foi responsável por recuar o jogador para posição de volante, onde brilhou no Alvinegro.

Ficha técnica:

Nome: Sérgio Soares da Silva

Idade: 56 anos

Naturalidade: São Paulo/SP

Clubes que comandou: Juventus/SP, Grêmio Barueri/SP, Ponte Preta/SP, Athlético/PR, Cerezo Osaka do Japão, Ceará, Bahia/BA, São Bernardo/SP, Goiás/GO, Londrina/PR, ABC/RN, Ferroviária/SP, Portuguesa/SP e Altos/PI.